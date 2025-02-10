BEŞİKTAŞ, KENY ARROYO İLE SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI AÇIKLADI

Beşiktaş, transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yaparak Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, futbolseverlere yeni bir heyecan yaşatırken, genç oyuncunun kulübe önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kenya Arroyo’nun Beşiktaş’a Katkısı Büyüyecek

Beşiktaş, Keny Arroyo’yu kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirdi. Ekvadorlu oyuncu, yetenekleri ve oyun potansiyeliyle kulübe önemli katkılar yapması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, Arroyo’nun Beşiktaş’a katılmasının kulüp için hayırlı olacağına inanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, “Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Arroyo’nun Performansı Geçen Sezon Dikkat Çekti

Keny Arroyo, geçtiğimiz sezon Arjantin’in Independiente kulübünde gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettirmişti. Genç oyuncu, 43 maçta forma giyerken 5 gol atıp, 8 asist yaparak takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Bu performansı, Beşiktaş’ın onu kadrosuna katmasında büyük rol oynamış görünüyor.

Yeni Transfer ile Beşiktaş Hedefini Büyütüyor

Keny Arroyo’nun transferi, Beşiktaş’ın şampiyonluk yolundaki hedeflerine ne denli odaklandığını bir kez daha gösteriyor. Kulüp, hem yerli hem de yabancı oyunculardan oluşan güçlü kadrosuyla Süper Lig’de üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Arroyo’nun Geleceği Beşiktaş’ta Parlayacak mı?

Siyah-beyazlı kulübün genç kanat oyuncusu Keny Arroyo ile yaptığı sözleşme, hem kulüp hem de futbolseverler için umut verici bir gelişme olarak görülüyor. Beşiktaş’ın performansını daha da yükseltecek olan bu transfer, teknik direktör ve futbolcular için önemli bir adım. Arnavut asıllı Ekvadorlu futbolcu, hız ve teknik becerisiyle takımı adına önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)