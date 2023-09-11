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‘Yerli fırsatına’ Okan Buruk’tan veto! Erden Timur açıklama yapmıştı

‘Yerli fırsatına’ Okan Buruk’tan veto! Erden Timur açıklama yapmıştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2023 - 17:45

Hafta içi Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’un, “Yabancı transferini kapattık, yerli fırsatı çıkarsa değerlendireceğiz” açıklamasının ardından Galatasaray’ın Ömer Ali Şahiner ile temasa geçtiği ancak teknik direktör Okan Buruk’un, 31 yaşındaki oyuncuyu istemediği iddia edildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Galatasaray’da kadro rotasyonunu güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Perşembe günü Galatasaray’ın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanın öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, yabancı transferini bitirdiklerini ancak yerli fırsatı olursa değerlendireceklerini ifade etti.

OKAN BURUK’TAN DENEYİMLİ OYUNCUYA VETO

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Ajansspor’da yer alan habere göre Galatasaray yönetiminin, sağ bek rotasyonu için ilk alternatif olarak düşünülen Ömer Ali Şahiner’in kulübü RAMS Başakşehir ile temasa geçerek 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu ancak teknik direktör Okan Buruk’un, Ömer Ali’yi veto etmesi üzerine transferden net olarak vazgeçildiği ifade edildi.

Öte yandan Galatasaray’da yerli transferinde Berkay Özcan ve Okay Yokuşlu’nun da gündemde olduğu belirtildi.

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