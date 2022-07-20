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Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı

Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı
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20 Temmuz 2022 - 11:13

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak Bekçilik sınavı 2022 soruları cevap anahtarı

Bekçilik sınavı soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. Bekçilik sınavı 2022 yılında Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde düzenlendi. Sonuçlar ise ağustos ayında açıklanacak. Peki, bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Bekçilik Sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. 17 Temmuz’da yapılan bekçilik sınavı sonuçları 5 Ağustos tarihinde açıklanacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bekçilik sınavı soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak

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