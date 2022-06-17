Bedelli affı nedir, kimler yararlanabilecek?

BEDELLİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında, “Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” demişti. Af ile beraber askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişi bedelli askerlik yapabilecek.MSB’nin hazırladığı taslak, AK Parti’nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis’e verilecek aşamaya getirildi. Verilen bilgiye göre, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek.