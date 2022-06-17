Bedelli affı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 550 bin kişiye bedelli yolu açılarak, haklarındaki işlemlerin sonlandırılmasının planlandığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı taslak, AK Parti’nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis’e verilecek aşamaya getirildi. Peki, Bedelli affı nedir, kimler yararlanabilecek?
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Bedelli askerlik affından kimlerin yararlanabileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bedelli affı konusu hakkında yapılan son dakika açıklamasında Milli Savunma Bakanlığı’nın askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması için af getirdiği duyuruldu. Bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek.
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BEDELLİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında, “Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” demişti. Af ile beraber askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişi bedelli askerlik yapabilecek.MSB’nin hazırladığı taslak, AK Parti’nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis’e verilecek aşamaya getirildi. Verilen bilgiye göre, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilecek.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.
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DÖVİZLİ ASKERLİK
Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak.