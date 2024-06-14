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Bayram nedeniyle öne çekildi, hesaplara yatıyor!

Bayram nedeniyle öne çekildi, hesaplara yatıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 14:19
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini duyurdu.

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