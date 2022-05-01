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BAŞKAN GÜRKAN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

BAŞKAN GÜRKAN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
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09 Temmuz 2022 - 14:54

BAŞKAN GÜRKAN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için
Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ayrıca Bayram nedeniyle yola
çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını belirterek, uykusuz yola
çıkmamalarını ifade etti.

Başkan Gürkan, Bayramların dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birlikte
yaşama kültürümüzün güçlenmesine katkılar sağlayan ilahi ve özel günler
olduğunu dile getirerek, “Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız,
kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli, özel ve müstesna zamanlardır.
Kurban Bayramı ise inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayram günlerinin
milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği
özel günlerdir.


Birlik ve beraberlik şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan
bayramlar; Sıla-i rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma
muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret
edildiği özel günlerdir.

Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir
önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları
sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata
geçirebiliriz.


Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün
hemşerilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam
âlemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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