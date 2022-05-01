BAŞKAN GÜRKAN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

BAŞKAN GÜRKAN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı

dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için

Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ayrıca Bayram nedeniyle yola

çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını belirterek, uykusuz yola

çıkmamalarını ifade etti.

Başkan Gürkan, Bayramların dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birlikte

yaşama kültürümüzün güçlenmesine katkılar sağlayan ilahi ve özel günler

olduğunu dile getirerek, “Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız,

kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli, özel ve müstesna zamanlardır.

Kurban Bayramı ise inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayram günlerinin

milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği

özel günlerdir.



Birlik ve beraberlik şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan

bayramlar; Sıla-i rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma

muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret

edildiği özel günlerdir.

Gönül gönüle olduktan ve tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe mesafelerin bir

önemi olmadığını bilen bizler, yine ihtiyaç sahiplerine ulaşabilir, çocukları

sevindirebilir ve dargınlıkların giderilebilmesi için yeni fırsatları hayata

geçirebiliriz.



Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün

hemşerilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam

âlemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.