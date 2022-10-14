Bartın’da maden ocağında patlama! Yer altında mahsur kalan işçiler var

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlama sonrası yer altında mahsur kalan işçiler olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji, Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin patlamaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiği bildirildi. AFAD patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Amasya Taşkömürü İşletme müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır” denildi.

DHA MUHABİRİ AYHAN ACAR: ÇIKARILAN İŞÇİLER HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

DHA muhabiri Ayhan Acar, “Madenden çıkarılan işçilerin baygın halde oldukları ama sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.İlk bilgilere göre 47 işçi olduğu ama bu işçilerin tam olarak hangi kısımlarda olduğu belirtilmiyor. Çıkarılan işçilerden birisi -300 kotundan kurtarıldı. İşçilerin aileleri akın akın geliyor. Aileler bu noktaya yaklaştırılmıyor. Asansörler şu anda aşağıya indi. Son çıkarılan işçi baygın şekilde çıkarıldı, hastaneye götürülüyor.” diye konuştu.

“BASINÇTAN DOLAYI TOZ KÜTLESİ OLDU, GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ”

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne geldi. Vali Arslan, “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.

Patlamayı Haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına geldi. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

VALİ ARSLAN: 14 İŞÇİ ÇIKARILDI

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotta bir patlama olduğu bilgisi bizlere ulaştı. Eksi 250 kotta 74 tane arama- kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var. Bu işçileri kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şu ana kadar 6 yaralımız çıkarıldı. Onlarda ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Bartın Amasra’daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir” denildi.

BAKAN BOZDAĞ: HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULACAKTIR

Adalet Bakanı Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgi Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır” dedi.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR: UZMAN EKİPLERİMİZ OLAY YERİNDE

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada “İnşallah can kaybı olmadan atlatacağız. 11 işçi arkadaşımız çıktı. 6 arkadaşımız hareketsiz gözüküyor. Baretlerindeki ciplerden görülüyor. Bayılmış olabilir. Uzman ekiplerimiz olay yerinde. Göçükten ziyade patlama var” dedi.

AFAD AÇIKLADI… PATLAMANININ NEDENİ BELLİ OLDU

Patlamanın nedeninin trafo kaynaklı olduğunu açıklayan AFAD, “Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle Patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin patlamaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Devletin tüm kurumlarının kısa sürede harekete geçtiği belirtilerek, “Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir. Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir” açıklaması yapıldı.