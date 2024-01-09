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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisizleştirildi

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisizleştirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Ocak 2024 - 16:20

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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