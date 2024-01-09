Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisizleştirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.”