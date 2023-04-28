İBO’NUN EVİ YANDI

SİTEDE ÜNLÜ TÜRKÜCÜ İBRAHİM TATLISES’İN DE EVİ BULUNUYORDU

Lüks sitede sanatçı İbrahim Tatlıses’in de dairesi bulunuyordu. Ünlü türkücü, yangın sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir’e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin” demişti.

YANGIN, TATLISES’İN EVİNDEN Mİ BAŞLADI?

Tatlıses, sosyal medyada yangının kendine ait dairede başladığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtip, “Benim evim en üst katta. Yangın alt katlarda başladı. Şu an İstanbul’dayım. Herkese geçmiş olsun. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.