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İBO’NUN EVİ YANDI

İBO’NUN EVİ YANDI
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
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28 Nisan 2023 - 14:29
İzmir’de dün lüks bir sitede yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangın 7 saatin sonunda kontrol altına alındı. Sosyal medyada yangının sanatçı İbrahim Tatlıses’in dairesinden çıktığı iddiası gündem oldu. Tatlıses yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi.İzmir Narlıdere’de bulunan lüks bir sitede dün akşam saatlerinde bir yangın çıktı. Yangın ilerleyen dakikalarda daha da şiddetini artırıp bütün binaya yayıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 5 kişi dumandan etkilendi. Tüm binayı saran alevler gökyüzünü aydınlatırken yangın 7 saatin ardından kontrol altına alındı.

SİTEDE ÜNLÜ TÜRKÜCÜ İBRAHİM TATLISES’İN DE EVİ BULUNUYORDU
Lüks sitede sanatçı İbrahim Tatlıses’in de dairesi bulunuyordu. Ünlü türkücü, yangın sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir’e, uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin” demişti.

YANGIN, TATLISES’İN EVİNDEN Mİ BAŞLADI?
Tatlıses, sosyal medyada yangının kendine ait dairede başladığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtip, “Benim evim en üst katta. Yangın alt katlarda başladı. Şu an İstanbul’dayım. Herkese geçmiş olsun. Cana geleceğine mala gelsin” dedi.

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