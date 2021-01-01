BALIKÇI ‘NIN DANIŞMANI KEBAPÇI

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Geçtiğimiz günlerde siteleri dolaşırken Beşiktaş Belediye Başkanının çarşıda halkı gezdiğini gördüm, bravo dedim. Belediye’nin sitesine girdim ne yapıyorlar, neler var diye bir de ne göreyim, tanıdık insanlar var hemde başkan yardımcısı olmuş. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Riza Yılmaz gördüm, eskiden Park Fora isletmecisi, iyi bir balıkçıdır.

İş adamlarının, sosyetenin gittiği mekandır. Hem arayayım dedim, aradım ve karşıma danışmanı Kemal Koç çıktı. Şaşırdım önce inanamadım çünkü yıllardır tanıyorum Kemal Koç’u, Etiler’de bir çok mekanın isletmeci çıktı, eski Julyanas disko vardı ona da şefti, daha sonra Kebapçı dükkanı açtı, birçok iş adamı sosyetenin kebapçısı olarak tanınan biridir, yanı kısacası Balıkçı Danışmanıda Kebapçı olmuş. Şaşırdım yani bir türlü başkana ulaşamadığımız gibi Başkan yardımcısını üç kez aramama rağmen ulaşamadık ama sağolsun Kemal Koç bizi görüştürdü. Ama Ali Riza Yılmaz beni tanıyamadı bir çok kez mekanın gidip haber yapmama rağmen tanıyamadı, tanımak istemedi. Neyse Balıkçının danismanı Kebapçı olmuşsa Belediye Başkanın Danışmanını merak ediyorum.

Eğlence sektörü kan ağlıyor..!!!!

Dünyayı saran carona virüs birçok sektörü ekonomik krize soktuğu gibi bütün dünyayı da etkiledi. Dünyanın bir çok eğlence mekanlarını zor duruma düşürdü. İstanbul eğelnece sektöründe binlerce insan ekmek yerken, birçoğu ekonomik krize girdi, işsiz kalanlar, kredilerini ödemeyenler, hacize düşenler kan ağlıyor. Etiler, Kuruçeşme, Bebekte ve taksim’de birçok semt, mekan sahiplerinin isyan ettiklerini duyuyordum. Müzisyenler başka iş aramaya başlayanlar dolu bakalım inşallah carona vüris biter de bu işsizlik de bir an önce biter.