Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Güneydoğu’dan 10 ayda 2,2 Milyar liralık halı ihracatı

Güneydoğu’dan 10 ayda 2,2 Milyar liralık halı ihracatı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
09 Kasım 2023 - 13:52

Türkiye’den yılın ocak-ekim döneminde yapılan halı ihracatının tutarı 2 milyar 230 milyon 646 bin dolar oldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep’in halı ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Kaplan, Türkiye’den yılın 10 ayında 2 milyar 230 milyon 646 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını belirterek şunları ifade etti:

“Gaziantep’ten ise 10 aylık süreçte 1 milyar 495 milyon 663 bin dolarlık makine halısı ihracatı gerçekleştirildi. Her şeye rağmen 2023 yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağımızı ve 2022 yılı ihracat rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz. Sektörümüz 6 Şubat depreminin ardından kısa bir süre içinde toparlanmış ve kayıplarını karşılayarak sürdürülebilir ihracat politikası doğrultusunda üstlendiği misyonu gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir.”

Gaziantepli halıcıların 2024’te ülkeleri dolaşarak yeni pazarlar arayacağını belirten Kaplan, gidilmedik pazar kalmayana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaplan, Gaziantep’ten en fazla makine halısı satışının 476 milyon 610 bin dolarla ABD’ye, 429 milyon 985 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine, 198 milyon 198 bin dolarla da Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da şafak operasyonu: 121 gözaltıBursa’da şafak operasyonu: 121 gözaltı
8 ilde kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon8 ilde kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon
Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyorBolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyor
FETÖ’nün askeri mahrem imamı sahte kimlikle yakalandıFETÖ’nün askeri mahrem imamı sahte kimlikle yakalandı
Denizde erkek cesedi bulunduDenizde erkek cesedi bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Blinken, Kuzey Kore ve Rusya’yı suçladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’den Gazze’ye yardım! Bu gece yola çıkıyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa’da şafak operasyonu: 121 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
8 ilde kişisel verileri internetten satan çeteye operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oluyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güneydoğu’dan 10 ayda 2,2 Milyar liralık halı ihracatı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FETÖ’nün askeri mahrem imamı sahte kimlikle yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Denizde erkek cesedi bulundu
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak’ta ABD askeri üssüne saldırıKasım 9, 2023-3:45 pm
Naci Görür’den Hatay depremi açıklaması! ‘Kırılmayan bir kesimin işi…’Kasım 9, 2023-1:08 pm
Togg satışında ‘kurasız’ dönem başlıyor!Kasım 9, 2023-12:54 pm
Son Dakika, Filistinli kanser hastası çocuklar Türkiye’ye sevk edilecekKasım 9, 2023-11:06 am
Brent petrol dört ay sonra ilk kez 80 doların altına indiKasım 9, 2023-10:28 am
Borsa güne düşüşle başladıKasım 9, 2023-10:16 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştüKasım 9, 2023-9:37 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !