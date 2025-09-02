  1. Haberler
  3. Bağcılar’da Korkutan Yangın: İSTOÇ’ta 17 İş Yeri Küle Döndü

Bağcılar’da Korkutan Yangın: İSTOÇ’ta 17 İş Yeri Küle Döndü

İstanbul’un en büyük ticaret merkezlerinden İSTOÇ’ta sabah saatlerinde çıkan yangın esnafı korkuttu. Saat 06.30 sıralarında Mahmutbey Mahallesi’nde plastik ürünler satan bir dükkanda başlayan yangın, elektrik aksamındaki arızadan çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki iş yerlerine de sıçradı. Çevrede yoğun duman nedeniyle panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik yoğun mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 17 iş yeri zarar gördü. Bazı dükkanların sadece cepheleri yanarken, bazı işletmelerdeki ürünler tamamen küle döndü.

İstanbul Valisi Davut Gül, yangın alanında yaptığı açıklamada, “7 bin 200 iş yeri bulunan bu büyük merkezde yangının 17 işletmeyle sınırlı kalması büyük bir felaketin önlenmesi anlamına geliyor” dedi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

