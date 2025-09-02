KYK Yurt Başvuruları İçin Süreç Başladı

Üniversite tercih sürecini tamamlayan öğrenciler için beklenen KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların 2-6 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

GSB Yurt Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Bak, yurtların yalnızca barınma değil aynı zamanda bir yaşam alanı sunduğunu belirterek, “Öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı ve akşam yemeği veriyoruz. Afet dönemlerinde vatandaşlarımızın yanında olduk, spor organizasyonlarında da yurtlarımızı ücretsiz açtık” dedi.

Bakan Bak, yurt kapasitesinin 1 milyona ulaştığını ifade ederek, yatırımların sürdüğünü dile getirdi. Yerleştirmelerde öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yönlendirileceğini söyleyen Bak, bu süreçte yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını vurguladı.

İkinci üniversitesini okuyan öğrencilerin ise başvurularını kayıt işlemlerinin ardından yapabileceğini aktaran Bakan Bak, “2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlatıyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.