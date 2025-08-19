Ersan Şen’den 18 Yaş Altı Cezalarına Düzenleme Yorumu

Türkiye’de son yıllarda küçük yaşta işlenen suçlarda gözle görülür bir artış yaşanıyor. Özellikle sokaklarda çeteleşen grupların eylemleri ve bazı suçların cezasız kalması kamuoyunda ciddi bir tartışma yarattı. Hakan Çakır cinayeti sonrası ise bu konu yeniden gündeme taşındı. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme ile 18 yaş altındaki suçlulara yönelik cezaların artırılması planlanıyor.

“Kanun Çıktı Diye Sorun Bitmez”

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Ensonhaber’e yaptığı özel değerlendirmede sadece cezaların artırılmasının çözüm olmayacağını vurguladı. Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarla ilgili cezaların ve infazlarının ağırlaştırılacağı söyleniyor. Eğer sorunu çözecekse güzel ama etki tepki meselesi olursa işe yaramaz. Kanun değişikliğine gidilsin, fakat o kanun çıktı diye sorun bitmez. Eğer öyle olsaydı yeni bir anayasa yapar, bir kanun çıkarır ve tüm sorunları çözerdiniz. Fakat böyle bir dünya yok. Önce sorunun kaynağını kurutmak gerekiyor.”

Eğitim ve Sosyal Faktörlere Dikkat Çekti

Şen, çocuk suçluluğunun asıl nedenlerine dikkat çekerek okula gitmeyen çocuklar, internet ve sosyal medyanın etkisi, gelecek kaygısı, kolay para kazanma arzusu ve güç sahibi olma isteğinin öne çıktığını belirtti. “Cezalandırmak çözüm olsaydı, ölüm cezası olan ülkelerde hiç suç kalmazdı. Ceza hukuku sadece yardımcı bir kaynaktır, asıl çözüm değildir.” dedi.

“Ağaç Yaşken Eğilir”

Prof. Şen, kırık pencere metoduna işaret ederek suça karşı sıfır tolerans politikasının uygulanabileceğini, ancak tek başına bunun da yeterli olmayacağını söyledi. “Asıl mesele ekonomik sorunları ve eğitimdeki eksiklikleri gidermektir. Mesele, ağaç yaşken eğilir. Sosyal hukuk devleti anlayışı güçlendirilmeli, devlet sahada varlığını hissettirmelidir.” diye konuştu.

Suç Örgütlerinin Tehlikesine Vurgu

Şen, ağır cezaların bir noktaya kadar caydırıcı olabileceğini, ancak suça eğilimli çocukların yetişkin suçlular ve suç örgütleri tarafından kullanılmaya açık olduğunu ifade etti. “Eğer bu kaynak kurutulmazsa, sadece ceza artırmak kalıcı çözüm olmayacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.