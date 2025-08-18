  1. Haberler
  3. Avukat gargara yaptı, 1.12 promil alkollü çıktı: Mahkeme cezayı iptal etti

Avukat gargara yaptı, 1.12 promil alkollü çıktı: Mahkeme cezayı iptal etti

Mersin’den Adana’ya dönerken trafik çevirmesine takılan avukat Onur Mirici, hiç alkol almamasına rağmen alkolmetrede 1.12 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri, sürücünün ehliyetine 6 ay el koyarken, kendisine 9 bin 267 TL para cezası da uyguladı. Olay karşısında şaşkına dönen Mirici, karakolda ifadesini verdikten sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne giderek kan testi yaptırdı. Burada yapılan “etanol testi” sonucunda kandaki alkol oranı yalnızca 0.10 promil olarak ölçüldü.

Avukat Mirici, olayın ardından avukat eşi Nalan Mirici aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Mahkeme, alkolmetre sonucuna dayanılarak verilen cezanın hukuka aykırı olduğuna hükmederek ehliyete el koyma ve para cezasını iptal etti. Kararın, benzer durumlarla karşılaşabilecek vatandaşlar için emsal niteliği taşıdığı belirtildi.

Yaşadığı süreci anlatan Mirici, “Polis çevirmesinde 1.12 promil çıktım ama aslında hiç alkol kullanmamıştım. Diş eti problemim nedeniyle ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Meğer içinde alkol varmış. Bunu fark etmemiştim. Kan testi sonucum düşük çıkınca gerçeğin ortaya çıkmasını sağladım” dedi.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Mirici, “Alkollü araç kullanılmasına kesinlikle karşıyım. Ancak benim gibi alkol kullanmadığı halde mağdur olan kişiler varsa mutlaka kan testi yaptırsın ve haklarını arasın. Bu karar, yanlış ölçümler nedeniyle mağduriyet yaşayan herkes için örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı.

Avukat gargara yaptı, 1.12 promil alkollü çıktı: Mahkeme cezayı iptal etti
