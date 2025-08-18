  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. İbrahim Yumaklı’dan “yapay et” açıklaması: Böyle bir düzenleme yok

İbrahim Yumaklı’dan “yapay et” açıklaması: Böyle bir düzenleme yok

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde gündeme gelen “Türkiye’de yapay et üretilecek” iddialarına sert tepki gösterdi. NeXT Sosyal hesabından açıklama yapan Yumaklı, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır, böyle bir düzenleme yoktur. Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, şap hastalığıyla mücadelede 11 milyondan fazla aşının sahaya sevk edildiğini hatırlatarak, hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren peyderpey açılacağını açıkladı. Son günlerde yayılan dezenformasyonlara dikkat çeken Yumaklı, bazı kişilerin üreticileri kandırarak düşük fiyattan hayvan almaya çalıştığını ve bunun organize bir dolandırıcılık faaliyetine dönüştüğünü vurguladı.

“Dolandırıcılara karşı dikkatli olun”

Yumaklı, hayvancılıkta doğru bilginin yalnızca Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceğini belirterek, sosyal medyada dolaşan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, böyle yöntemlerle üreticileri dolandırmaya çalışan kişilerin adli mercilere şikâyet edilmesi çağrısında bulundu.

Bakan, son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek sağlandığını hatırlatarak, “Gençlerimizi, kadın üreticilerimizi ve küçük aile işletmelerimizi öncelikli olarak destekliyoruz. Üreticimizin hakkını ve vatandaşımızın güvenini korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

İbrahim Yumaklı’dan “yapay et” açıklaması: Böyle bir düzenleme yok
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp