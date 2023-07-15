Ticari kredi büyümesi durma noktasına geldi

Ticari kredi faizleri hızla yükselmeye devam ederken, büyüme hızındaki ivme kaybı da dikkat çekici boyutlara geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 7 Temmuz haftası itibariyle ticari kredilerde 13 haftalık, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış büyüme yüzde 8,1 olarak kaydedildi.
ORTALAMA FAİZ YÜZDE 24,5
Parasal genişleme döneminde ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 56,1’lere kadar yükselmişti. Seçimden önceki dönemde ise büyüme yüzde 45,1 olarak kaydedilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 7 Temmuz haftasında ticari kredilerde ortalama faizler yüzde 24,5 seviyesine geldi.
Bu yılın Şubat ayında ortalama ticari kredi faizleri yüzde 13,2 seviyelerine kadar gerilemişti.
Benzer ivme tüketici kredilerinde de gerçekleşti. Tüketici kredilerinde ortalama faizler aynı dönemde yüzde 48’e yükseldi.
Kredi faizlerinde yükseliş izlenirken, TL mevduat faizlerindeki düşüş ivmesinin de sürdüğü görüldü. TCMB verilerine göre 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 37,8’e çekildi.