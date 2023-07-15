Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ticari kredi büyümesi durma noktasına geldi

Ticari kredi büyümesi durma noktasına geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
5 views
15 Temmuz 2023 - 13:07
Parasal sıkılaştırma süreci ticari kredilerde faizleri yukarı çekerken, ticari kredilerde de büyümenin durma noktasına geldiği görüldü.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İcralık emekliye promosyon verilmemişİcralık emekliye promosyon verilmemiş
İstanbul için yerel seçim anketi: İşte AKP ile CHP arasındaki oy farkıİstanbul için yerel seçim anketi: İşte AKP ile CHP arasındaki oy farkı
MARMARİS AREENA CLUB’DE INTERNATIONEL BEAUTY FASHION SHOW FIRTINASI…MARMARİS AREENA CLUB’DE INTERNATIONEL BEAUTY FASHION SHOW FIRTINASI…
Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken gelişme! 15 Temmuz işaret edildiEmekliye seyyanen zamda dikkat çeken gelişme! 15 Temmuz işaret edildi
Fenerbahçe’den Juventus’un efsanesi Bonucci’ye teklifFenerbahçe’den Juventus’un efsanesi Bonucci’ye teklif
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !