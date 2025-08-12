  1. Haberler
  3. Antalya Belediyesinde Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu

Antalya Belediyesinde Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda belediye personeli, müteahhitler ve çeşitli iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 17 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun, daha önce başlatılan soruşturmanın dördüncü dalgası olduğu bildirildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, belediyeye iş yapan müteahhitler A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.’nin, dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu aracılığıyla toplamda 195 milyon lira tutarında rüşvet verdiği iddia ediliyor. Bu ödemelerin, belediyeden alacakların ödenmesi ve hak edişlerin çıkarılması amacıyla yapıldığı öne sürüldü.

Yetkililer, rüşvetin nakit olarak Finike’de faaliyet gösteren bir döviz bürosu üzerinden gönderildiğini, ardından bu paraların kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek çeşitli kasalarda saklandığını tespit etti. Operasyon kapsamında, soruşturma konusu para akışında adı geçen bir döviz bürosu ile iki kuyumcuya kayyum atanması için savcılık talepte bulundu.

Bu soruşturma, belediye yönetiminde görev yapmış isimlere yönelik yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Muhittin Böcek, daha önce 5 Temmuz 2025 tarihinde aynı dosya kapsamında rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

