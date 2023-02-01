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Ankara’da ‘afet’ düzeyinde kuvvetli yağış alarmı: Ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı

Ankara’da ‘afet’ düzeyinde kuvvetli yağış alarmı: Ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Mayıs 2023 - 16:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 20 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Şanlıurfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Ankarada afet düzeyinde kuvvetli yağış alarmı: Ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı

 

Rüzgarın İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankarada afet düzeyinde kuvvetli yağış alarmı: Ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı

Meteoroloji Ankara, İzmir ve Antalya dahil 20 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulundu. 

MANSUR YAVAŞ: BELEDİYEMİZDE İLGİLİ EKİPLERİN TÜM İZİNLERİ KALDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim, Ankara’da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz.” dedi.

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