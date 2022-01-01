Anadolu’nun Metaverse Açılan Kapısı

Anadolu’nun Metaverse Açılan Kapısı Metanatolia, 4 Haziran Cumartesi günü seçkin konuklarıyla ilk lansmanını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk Metaverse platformunu oluşturan ve ilk Gamefi oyununu tasarlayan Metanatolia, Ankara Ümitköy’de 4 Haziran Cumartesi gece muhteşem bir lansman partisi ile projelerini, şirket yapılarını ve teknolojinin geldiği son noktayı seçkin yatırımcı ve iş insanlarıyla paylaştı. Sınırlı sayıda konuğun davetli olduğu gecede, başarılı sunucu Özge Pirçek’in sunumu ile başlayan gecede, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Alkan teknolojik yenilikleri ve geliştirdikleri platformun detaylarını, Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp Eğitmenoğlu ise şirketin hukuki yapısı ve yatırımcı koruma planlarını detaylı şekilde anlattı. Metanatolia Ceo’su Umut Can Esin’in şirketin amaçları, hedefleri ve geleceğine ilişkin sunumunun ardından geliştirdikleri yapay zeka Avalon’un tanıtımı yapıldı. 2 Boyutlu fotoğraftan üretilen ve 3 boyutlu olarak sunum yapabilen EVA, yatırımcılara sahneye kurulan dev ekrandan seslendi. Gecenin sürprizi ise EVA’nın yüzü olan modelin sahneye çıkarak konukları selamlaması oldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin açıklamalarında en dikkat çeken husus, yazılım ve donanımda tamamen yerli ve milli kaynakların kullanılacağı, tamamen Türk mühendis ve bilişim uzmanları ile Metanatolia platformunu oluşturdukları detaylı şekilde anlatıldı. Yapılan tanıtımın ardından ünlü DJ’ler ve dansçıların gösterileriyle etkinlik gecenin geç saatlerine kadar devam etti.