Ana Haber Spikeri Kameramanı Hastanelik mi Etti?

TRT Ana Haber spikeri Ersoy Dede’nin dün gece sunduğu TRT Ana Haber Bülteni sırasında krize neden olduğu iddia edildi.

Medyaradar’ın haberinde yer alan iddiaya göre Dede’nin yayın sırasında stüdyo kameramanına, “Beni takip edeceksin, düzgün görüntü al” şeklinde çıkışlarda bulunması tartışmaya neden oldu.

İddiaya göre olay sırasında Dede’nin bu sözlerine karşılık veren kameraman, “Bizi zaten yönetmen yönetiyor. Onun söylediklerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ana haber sunumu sırasında yaşanan bu tartışma sonucunda daha önce kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen kameraman baygınlık geçirdi ve TRT’ye ambulans çağrıldı. Kameraman hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.