Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Altılı Masa’da düğüm çözülüyor! CHP tören için salon bakıyor

Altılı Masa’da düğüm çözülüyor! CHP tören için salon bakıyor
0 views
02 Şubat 2023 - 15:25

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, 6’lı masanın 11’inci toplantısı için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Toplantı sonrasında da Millet İttifakı’nda hem liderler hem kurmaylar sık sık görüşmelere devam ediyor. 13 Şubat cumhurbaşkanı adayının belirleneceği tarih olarak bakılıyor. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova altılı masada cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik süreçte merak edilen son bilgileri paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti. Öte yandan 6’lı masanın 9 ana başlık altındaki 75 alt başlıktan oluşan ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ açıklandı.

ADAYIN AÇIKLANACAĞI TÖREN İÇİN SALON BAKILIYOR

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CHP’de adayın açıklanacağı salona bakmaya başladı. Hemen her partide hazırlıklar var. Büyük orada CHP kanadı 13 Şubat’ta adayın olgunlaşmasını bekliyor. 13 Şubat öncesi liderler arası görüşmeler olacak.

Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tören için salon bakılıyor. Aday İstanbul veya Ankara’da açıklanacak. Ankara’da solon arayışı var. Dün itibari ile CHP Genel Merkezi’nden Ankara Arena Spor Salonu yetkilileri aranmış ve hangi günlerin müsait olduğu sorulmuş. Resmi yazışma yok. 13’ünde isimde mutabık kalınırsa açıklanma tarihi belirlenecek. Zamanlama belirtilmiyor.

 

Altılı Masada düğüm çözülüyor CHP tören için salon bakıyor

 

13 Şubat’ta aday belli olacak mı? Kritik sorunun yanıtını Kılıçdaroğlu ile Akşener belirleyecek gibi görünüyor.
İYİ Parti henüz net olarak yeşil ışık yakmadı.

‘DÜĞÜMÜ KILIÇDAROĞLU İLE AKŞENER’İN GÖRÜŞMESİ ÇÖZECEK’

İYİ Parti aday konusunda net duruş sergilemiş değil. CHP kanadı, temsil beklentisinden kazanımlarını artırmak için bu şekilde davranıldığını düşünenler var. İYİ Parti kanadında ise aday isim konusunda farklı görüşler var. Bütün düğümü Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşmesi çözecek. İyi Parti çoklu yönetim modeline itiraz ediyordu. Bir ara formül bulunmaya çalışılacak.

CHP’DEN ADAY İÇİN ANKET ADIMI

Anketi gündeme getiren İYİ Parti’ydi. CHP bir anket yaptırmaya başladı. CHP kendi anketini yaptırıyor. Hem cumhurbaşkanı adayı soruluyor, hem milletvekili seçimleri soruluyor. Olası seçimde diğer partilerin oy oranları da görüşülecek. Hem oy oranları hem cumhurbaşkanı adayına ilişkin nabız tutacak CHP.

 

Altılı Masada düğüm çözülüyor CHP tören için salon bakıyor

 

AKŞENER’İN SÖZLERİ: KAPRİS İNAT HIRS VE KOLTUK

Akşener genel siyaset için söyledi dediler. Akşener akıllıca bir cümle kurdu. Herkes kendine göre yorumladı. Masadayım kalkmayacağım mesajını veriyor. CHP ile Akşener’in gün sonunda anlaşacağı görüşü var. Özellikle Kılıçdaroğlu’na kazanacak lider bakışı var. Milletvekillerini de dinleyecek. Akşener partisinin nabzını masaya götürecek. Akşener’in masanın dağılmamasına yönelik hareket edeceği düşünülüyor.

CHP’nin bütün belediye başkanları etkili olduğu bölgelerde çalışacak. CHP’de Belediye başkanları için adaylık kapısı kapandı görüşü var. Belediye başkanları olası adaya destek için çalışacak. Akşener’in bir şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için ikna edilecek deniliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir süredir iş yerinin önünü kapatan aracı çöpe attılar!Bir süredir iş yerinin önünü kapatan aracı çöpe attılar!
Sokakta bulduğu kadınlara evini açtı, şaşıp kaldı! “Acaba biz soyulduk mu?”Sokakta bulduğu kadınlara evini açtı, şaşıp kaldı! “Acaba biz soyulduk mu?”
Gaziantep’te cani anne elinden tuttuğu kızını ölüme böyle götürdüGaziantep’te cani anne elinden tuttuğu kızını ölüme böyle götürdü
Televizyoncu Metin Uca gözaltına alındıTelevizyoncu Metin Uca gözaltına alındı
Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu! Bu 3 burç para içinde yüzecek: O tarihte zengin olacak…Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu! Bu 3 burç para içinde yüzecek: O tarihte zengin olacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nagihan Karadere: Survivor hayatımı alt üst etti, evliliğim bitti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Evliliği herkesi şaşkına çevirmişti: Bir anda üç kız babası oldum!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Başakşehir’de ilginç görüntü! İş yerinin önünü kapatan otomobili çöpe attılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çipi olmayan hayvan sahiplerine ilk cezalar uygulandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altılı Masa’da düğüm çözülüyor! CHP tören için salon bakıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almanya’dan Türkiye açıklaması: Erdoğan’ın girişimleri önemli
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir süredir iş yerinin önünü kapatan aracı çöpe attılar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sokakta bulduğu kadınlara evini açtı, şaşıp kaldı! “Acaba biz soyulduk mu?”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gaziantep’te cani anne elinden tuttuğu kızını ölüme böyle götürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Televizyoncu Metin Uca gözaltına alındı
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !