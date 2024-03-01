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Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!

Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Ekim 2024 - 17:11

Almeda Abazi Sayışman, aniden rahatsızlandı ve eşi Tolga Sayışman tarafından hastaneye kaldırıldı. Şiddetli ve geçmeyen ağrılar yaşayan Abazi Sayışman, apar topar ameliyata alındı. Rahatsızlığının ne olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde TürkiyeArnavutluk ve Kazakistan arasında sık seyahat eden Tolgahan Sayışman, yakın zamanda Boğaz hattındaki evini Beykoz’a taşımıştı.

Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü... Apar topar ameliyata alındı! - Sayfa 2

Taşınma işlemleri sırasında Almeda Abazi Sayışman’ın karın bölgesinde şiddetli ağrılar başladı.

Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü... Apar topar ameliyata alındı! - Sayfa 3

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın haberine göre ağrılara dayanamayarak hastaneye gitmeye karar veren Almeda Sayışman, eşi Tolgahan tarafından acil olarak hastaneye götürüldü.

Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü... Apar topar ameliyata alındı! - Sayfa 4

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, ağrıları dinmeyen Almeda Abazi Sayışman’ın safra kesesi nedeniyle rahatsızlık yaşadığı öğrenildi.

Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü... Apar topar ameliyata alındı! - Sayfa 5

Acil ameliyata alınan Abazi’nin, safra kesesinin alınmasına karar verildi. Kısa bir süre içinde hastaneden taburcu edilen Almeda Sayışman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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