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Aliyev’den Binali Yıldırım’a geçmiş olsun ziyareti! İlk görüntüler geldi

Aliyev’den Binali Yıldırım’a geçmiş olsun ziyareti! İlk görüntüler geldi
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21 Ekim 2022 - 18:02

Cumhurbaşkanı Aliyev Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin tedavi altına alındığı Merkez Klinik Hastanesi’ne gelerek durumları hakkında bilgi aldı, acil şifalar diledi. Ziyaret sırasında Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve Oğuzhan Demirci ise kaza yerinden helikopterle hemen Bakü’deki hastaneye kendilerini ulaştırdıkları, acil muayene ve tedavi altına alındıkları için Aliyev’e ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

 

Aliyevden Binali Yıldırıma geçmiş olsun ziyareti İlk görüntüler geldi

 

Binali Yıldırım sosyal medya hesabından ayrıca “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” demişti.

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