Akaryakıt Piyasası Hareketli: Motorin Fiyatları Yükseliyor

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişime uğruyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2.05 TL’lik bir zam yapılması bekleniyor. Bu artış, araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor.

Güncel durumda İstanbul’da ortalama 52.21 TL’den satılan motorinin litre fiyatı, zamla birlikte 54.26 TL seviyesine yükselecek. Bu artış, hem bireysel araç kullanıcılarını hem de ticari taşımacılık yapanları ekonomik olarak etkileyecek.

Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul’da benzin litre fiyatı 52.89 TL, Ankara’da 53.68 TL, İzmir’de ise 54 TL seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Bu fiyatlar belirlenirken, Akdeniz-İtalyan piyasalarındaki günlük ürün fiyatları ve dolar kuru yakından takip ediliyor. Yaşanan kur değişimleri ve uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri, Türkiye’deki pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.