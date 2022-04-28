Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AK Parti ile ilgili çarpıcı erken seçim iddiası! ‘3 ay içerisinde…’

AK Parti ile ilgili çarpıcı erken seçim iddiası! ‘3 ay içerisinde…’
1 views
28 Nisan 2022 - 10:37

DEVA Partili İdris Şahin, iktidarın topluma ‘yalancı bir bahar yaşatarak’ Kasım ayında seçime girme planı içerisinde olduğunu iddia etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, seçim tartışmaları devam ederken bir iddia ortaya attı.

Şahin, iktidarın topluma ‘yalancı bir bahar yaşatarak’ Kasım ayında seçime girme planı olduğunu öne sürdü.

“İKTİDAR ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA”

KRT TV’deki Olağan İşler programında erken seçim tartışmasına dair kritik açıklamalarda bulunan Şahin, “Şu an itibariyle CHP, her ne kadar seçim yasasında dört maddeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürmüş olsa da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir karar alarak bir an önce adalet komisyonları aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına dair kararını illere gönderdi. Ve hemen ardından bayram sonu, çok hızlı bir şekilde, 3 ay içerisinde bu kurulları oluşturacak. Ve olası bir seçimi Kasım ayında yapabilirler. Kasımda bir seçim bizim beklentimiz dahilinde, çünkü iktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok. İktidar şu anda yoğun bakımda” ifadelerini kullandı.

“TOPUMA BİR YALANCI BAHAR YAŞATARAK ‘SEÇİME GİDEBİLİR MİYİZ’ DÜŞÜNCESİ VAR”

İktidarın, seçime giderken ekonomik temelli bir plan yaptığını belirten Şahin, “Sadece ölüm öncesinde ‘acaba güzel bir hayat verebilir miyiz’ düşüncesiyle sağdan soldan bir kısım ekonomik destekler bulmaya çalışıyor. Bugün itibariyle, İsrail’le, Suudi Arabistan’la, Birleşik Arap Emirlikleri’yle yapılan görüşmelerin temelinde bir yalancı bahar yaşatmak; yani sonbaharda topuma bir yalancı bahar yaşatarak emekliye, dar gelirliye, sosyal yardıma ihtiyacı olan kesime 12.5 milyar gibi bir bütçe ayırarak ‘acaba sonbaharda böyle bir seçime gidebilir miyiz’ düşüncesi var” şeklinde konuştu.

PARTİSİNİN ALTERNATİF ÇALIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Şahin ardından, erken seçim sürecine dair DEVA Partisi’nin yol haritasını da şu sözlerle anlattı:

“Dolayısıyla burada hangi kanunla gireceğini, hangi yapıyla gireceğiniz belli olmadan bir değerlendirme yapmak son derece anlamsız olur. Lakin, biz İstanbul’da İl başkanlığımızın haricinde hiçbir kamuoyu anketini kendimiz yaptırmadık. Bayramdan sonra Seçim İşleri Başkanı olmam sebebiyle kendi birimimizde kurumsal iletişim başkanlımızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bayram sonunda 2-3 ayrı firmayla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz.

‘Biz nerede güçlüyüz’, ‘ne yaparsak vatandaşa daha rahat ulaşabiliriz’ ve bu yapının içerisinde Millet İttifakı’nın bir bileşeni olarak ‘bu ittifak yapısı içerisinde kaldığımız zaman mı, parlamentoya temsil açısından Anayasa değişikliğine katkı sağlamak açısından daha büyük bir güç verebiliriz, yoksa ayrıca seçime girmek suretiyle mi bunu yapabiliriz’, bunlara ilişkin alternatif çalışmaları yapacağız. Bunlar, bayramdan sonra Mayıs ayının ortasında gerçekleştireceğimiz hususlar.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
e-Devlet’te yeni dönem! Tarifeler karşılaştırabileceke-Devlet’te yeni dönem! Tarifeler karşılaştırabilecek
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz uyardı! ‘Seçim öncesi hata olur…’Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz uyardı! ‘Seçim öncesi hata olur…’
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 28 Nisan hava durumu tahminlerini yayınladı!Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 28 Nisan hava durumu tahminlerini yayınladı!
Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? Yılın ilk tutulması!Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? Yılın ilk tutulması!
Bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son gelişmelerBayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir ülke daha Bitcoin’i resmi para birimi yaptı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den Türkiye’ye ‘takas’ teşekkürü: Filmlerdeki gibi değiş tokuş edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti ile ilgili çarpıcı erken seçim iddiası! ‘3 ay içerisinde…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
e-Devlet’te yeni dönem! Tarifeler karşılaştırabilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz uyardı! ‘Seçim öncesi hata olur…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dudak uçuklatan ayrıntı: Uzman konuştu, o sözleri duymak hoşuna gitmedi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il 28 Nisan hava durumu tahminlerini yayınladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? Yılın ilk tutulması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya’nın ‘kırık oku’! ‘Batan gemi nükleer savaş başlığı taşıyordu’Nisan 15, 2022-3:56 pm
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe dünyaya geldiNisan 15, 2022-3:53 pm
2 kat arttı! ‘NATO kararı Türkiye’yi etkiler’Nisan 15, 2022-3:51 pm
Ünlü iş Adamı Yeni MalatyaSpor’a TalipNisan 7, 2022-2:57 pm
Naci Görür’den İstanbul için korkutan deprem tahmini! ‘320 bin kişi ölümle burun buruna…’Nisan 4, 2022-4:19 pm
Ukrayna helikopterleri Rusya’da petrol tesisini vurdu! Kremlin: ‘Görüşmeleri engeller’ dediNisan 1, 2022-2:49 pm
Son dakika… Adana’da 3.9 büyüklüğünde depremNisan 1, 2022-9:40 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !