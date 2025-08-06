SAHTE PSİKOLOG DİPLOMASINI 80 BİN LİRAYA ALMIŞ!

Türkiye’de sahte diploma skandalları bitmek bilmiyor. Bu kez gündemde, hipnoz seanslarıyla tanınan ve kendini psikolog olarak tanıtan Abdullah Volkan Uçak var. Uçak’ın, e-Devlet sistemine işletilen sahte Psikoloji diploması için 80 bin TL ödediği ortaya çıktı. Üstelik doçentlik unvanı için 250 bin TL’lik pazarlık yaptığı da dosyada yer alıyor.

SAHTE DİPLOMA SİSTEME NASIL GİRDİ?

Devletin resmi sistemleri, sahte elektronik imzalarla hacklendi. Bu sayede bazı kişiler, diploma üretip e-Devlet’e işletmeyi başardı. Uçak, yalnızca lise diplomasını gönderdiğini ve diplomasının sistemde görünmesiyle ikna olduğunu söyledi. Ancak parayı göndermediğini de ekledi.

“ZAFER HOCA” GERÇEKTE KİM?

Uçak’ın ifadesine göre, kendisini “Zafer Hoca” olarak tanıtan kişi aslında Ziya Kadiroğlu. Bu kişi, Ege Üniversitesi üzerinden denklik işlemi yapılabileceğini söyleyerek Uçak’tan 80 bin TL talep etti. Diploma e-Devlet’te görünmeye başlayınca Uçak ikna oldu ama ödeme yapmadı.

TELEFON KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Uçak’ın telefonunda yapılan incelemelerde, sahte diploma belgesi gönderildiği ve diploma kaydının e-Devlet’te görünmeye başladığına dair mesajlar bulundu. Ayrıca “anahtarcı Adnan” ve “Türkiye İletişim Ofisi” gibi isimlerle yapılan yazışmalarda doçentlik unvanı için 250 bin TL’lik pazarlık yapıldığı tespit edildi.

“PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DEĞİL, ZİHİN KODLAMA YAPIYORUM”

Uçak, sahibi olduğu Alfa Psikolojik Danışmanlık adlı şirketinde klasik danışmanlık hizmeti vermediğini, hipnoz ve zihin kodlama gibi uygulamalar yaptığını söyledi. Ancak sahte diplomalarla bu hizmetleri sunması, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.