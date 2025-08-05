ADLİ KONTROL KALDIRILDI, BAŞKANLIK GÖREVİNE DÖNDÜ!

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Ancak adli kontrol şartlarının kaldırılmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevine iade edildi. Bu gelişme, hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Soruşturmanın Arka Planı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li büyükşehir belediyelerine yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk operasyonu, iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle şekillendi. Bu ifadeler doğrultusunda, belediyelere rüşvet karşılığında ihale yönlendirme iddiaları araştırılmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında İzmir, Adana, Adıyaman ve Büyükçekmece gibi birçok ilde gözaltılar gerçekleşti. Bu dalga operasyonlarda Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de 5 Temmuz’da gözaltına alındı.

Ev Hapsi ve Tahliye Süreci

Tutdere, “icbar suretiyle irtikap” yani zorlama yoluyla rüşvet alma suçlamasıyla İstanbul’a sevk edildi. 8 Temmuz’da tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarılan Tutdere hakkında, Sulh Ceza Hakimliği “konutu terk etmeme” şartıyla ev hapsi kararı verdi. Bu karar, geçtiğimiz günlerde kaldırıldı.

Göreve İade Kararı

İçişleri Bakanlığı, adli kontrol şartlarının kaldırılmasının ardından Tutdere’nin görevine iade edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince alınan geçici uzaklaştırma kararının sona erdiği belirtildi.