Lahey’de NATO Zirvesi Tamamlandı: Türkiye Ev Sahipliği İçin Hazırlanıyor

NATO Liderler Zirvesi’nde Aile Fotoğrafı Çekildi: 2026 Zirvesi Türkiye’de Düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında liderler, NATO’nun geleneksel “aile fotoğrafı” pozunu vermeyi ihmal etmedi.

Erdoğan Zirvede Hakan Fidan ile Yer Aldı

Zirveye sabah saatlerinde katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik etti. 32 NATO üyesi ve ortak ülkelerin liderlerinin yer aldığı zirvede, resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Trump ve Sanchez ile Sohbet

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir süre ayaküstü sohbet etti. Görüntüler, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

2026 NATO Zirvesi Türkiye’de Yapılacak

NATO Liderler Zirvesi’nin sonunda yayımlanan ortak bildiride dikkat çeken bir karar yer aldı. 2026 NATO Zirvesi’nin Türkiye’de düzenleneceği açıklandı. Bu kapsamda Hollanda ile Türkiye arasında sembolik bir devir teslim töreni de yapılacak.

Lahey Zirvesi, Türkiye’nin Diplomatik Rolünü Güçlendirdi

Lahey’deki zirve, NATO’nun geleceğine yön verecek başlıkların ele alındığı önemli toplantılardan biri olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin 2026’da ev sahipliği yapacak olması, Ankara’nın ittifak içindeki rolünü daha da ön plana çıkaracak.

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