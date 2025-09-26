KKTC’de Liselerde Başörtüsü Tüzüğü İptal Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) liselerde başörtüsüyle eğitim serbestisini getiren Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Tüzük ve Mahkeme Süreci

Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayında çıkardığı kararname ile tüzük değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı. Ancak Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşımış ve bazı liselerde grev yapmıştı.

Mahkeme, 2’ye karşı 3 oyla tüzüğün Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek iptaline hükmetti. Karar doğrultusunda, başörtüsü yasağının geri gelmesi için greve giden sendika yetkilileri sevinç gözyaşları döktü.

Yetkililerden Açıklama

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mahkemenin kararını gördükten sonra gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirterek, “Mecliste inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliği ile meselenin çözümünü sağlayacağız” dedi.