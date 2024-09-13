Adliyede ‘Zılgıt’ kavgası

Anadolu Adalet Sarayı’nda “Kasten Öldürme” suçlamasıyla yargılanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Serkan Sülüktekin’in akrabaları, duruşma salonu önünde zılgıt çeken müşteki tarafına saldırıda bulundu. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ataşehir’de 27 Nisan 2023 tarihinde meydana geldi. Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışmaya başladı ve akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı yardıma çağırdı. Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile birlikte olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan arasında çıkan tartışma sırasında, oğlu Ç. Kalkan’nın babasını geri çekmeye çalıştığı esnada Serkan Sülüktekin’nin elindeki bıçak, Gernas Kalkan’a (28) saplandı. Ağır yaralanan Gernas Kalkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında, “Kasten Öldürme” suçundan sanık Serkan Sülüktekin’e 25 yıl hapis cezası verildi. İddiaya göre, mahkemenin kararını müşteki tarafı zılgıt çekerek kutladı. Bu duruma sinirlenen sanık tarafı ise müşteki tarafına saldırıda bulundu. Adliye güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga güçlükle yatıştırıldı. Kavgaya karışan taraflar, olay sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.