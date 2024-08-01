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Erdoğan’dan, CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası

Erdoğan’dan, CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası
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26 Ağustos 2024 - 15:17

AKP’li Cumhurbaaşkanı Erdoğan, kendisine yönelik ‘züppe’ ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ayrıca Özkan için “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sunuldu.

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