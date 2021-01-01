2500 TL’lik Emekli Maaşını Büyük Devrim Gibi Veren Yandaş Medya Utanmadı

2022 yılı akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla başladı. Elektrik, doğalgaz, gıda ve birçok üründe adeta zam yağmuru yaşandı.

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yıllık enflasyonu yüzde 82.81 olarak açıkladı.

Yani, en düşük emekli maaşlarına yapılan zam daha hesaplara yatmadan anapara dahil olmak üzere eridi.

Havuz medya ise bu durumu görmezden geldi.

İşte havuz medyanın bugünkü birinci sayfaları: