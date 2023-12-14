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Bankacı Seçil Erzan’ın Ata Demirer’le 131 saniyelik görüşmesi ortaya çıktı

Bankacı Seçil Erzan’ın Ata Demirer’le 131 saniyelik görüşmesi ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Aralık 2023 - 17:22
‘Fatih Terim Fon’u dolandırıcılığı kapsamında telefon kayıtları incelenen Seçil Erzan’ın Ata Demirer ile 131 saniyelik bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Kanal D Haber’den Ertan Büyükahısha ile Hakan Kahraman’ın haberine göre; Türkiye, özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan’ın aralarında futbol ve iş dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu yüzlerce isimden yüksek kar vaadiyle para toplayıp geri ödemediği fon vurgununa kilitlendi.

Şikayetler üzerine tutuklanan Erzan hakkında yürütülen soruşturmada, şoke eden detaylar gündeme geldi. Öyle ki Erzan’ın 15 Ocak’ta komedyen Ata Demirer ile 131 saniyelik sır bir görüşme yaptığı belirlendi!

131 SANİYE GÖRÜŞTÜLER

Seçil Erzan’ın HTS kayıtlarındaki numaraların kimlere ait olduğu ortaya çıktı. Bir numara Ata Demirer’e ait. İkili ilk konuşmalarını 15 Ocak’ta yapıyor.

Ünlü oyuncuyu arayan Seçil Erzan’dı. Görüşme sadece 1 saniye sürdü. Bir gün sonra saat 12.59’da bu kez Ata Demirer Seçil Erzan’ı aradı. İkili tam 131 saniye telefonla konuştu.

İKİSİNİN DE BOZCAADA’DA EVİ BULUNUYOR

Ne konuştukları ise şu an soru işareti. Ancak ikisinin de Bozcaada’da evi bulunuyor.

İddiaya göre Seçil Erzan, yüksek kar vadettiği fona Ata Demirer’i de dahil etmeye çalıştı, ancak olumsuz yanıt aldı. İkilinin nerede tanıştığı da en çok merak edilen konular arasındaydı.

Öyle ki Ata Demirer’in Seçil Erzan’ın da babasının bağ evinin de bulunduğu Bozcaada’da yaşaması nedeniyle ikilinin burada tanıştıkları iddiası ortaya atıldı.

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