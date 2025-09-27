11. Yargı Paketi Meclis’e Geliyor!

Ekim ayında Meclis’e sunulması beklenen 11. Yargı Paketi, internet dolandırıcılığı ve sanal bahis gibi suçlara yönelik cezaların artırılmasını, düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açmanın bağımsız suç kapsamına alınmasını öngörüyor. Ayrıca çocuklara yönelik ceza indirimi sistemi de yeniden düzenlenecek.

Cezalar Artıyor

Pakette özellikle son yıllarda artış gösteren internet dolandırıcılığı, sanal bahis ve sanal kumar gibi suçlara uygulanacak cezalar artırılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gençleri hedef alan bilişim suçlarına karşı yargının elindeki araçların güçlendirileceğini belirtti.

Bağımsız Suç Kapsamına Alınacak Eylemler

Düğün ve asker uğurlamalarında havaya ateş açma bağımsız suç kapsamına alınacak. Kurusıkı tabancalar da düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Trafikte yol kesme gibi tehlikeli eylemler ayrı bir suç başlığı altında cezalandırılacak.

Çocuklara Yönelik Ceza İndirimi Yeniden Düzenleniyor

Mevcut sistemde 12 yaş altındaki çocuklar cezalandırılmıyor, 12-15 ve 15-18 yaş aralığında ceza indirimi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile yaş arttıkça indirim oranı azalacak, özellikle ağır suçlarda çocukların cezai sorumlulukları yeniden şekillenecek. Af ile ilgili bir düzenleme ise öngörülmüyor.

Dava Süreçleri ve Diğer Düzenlemeler