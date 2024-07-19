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Pegasus’tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası!

Pegasus’tan yurtdışına ucuz bilet kampanyası!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Temmuz 2024 - 14:04
Pegasus, yurt dışına bazı hatlarda geçerli 10 Euro’ya bilet kampanyasını duyurdu.

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