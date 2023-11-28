Yüksek karlı fon dolandırıcılığı: Azeri diplomatlar 350 bin dolar kaptırmış

TRT Haber‘in aktardığına göre bir kripto para platformunun,uluslararası bir fuarda tanıştığı kişiyi şirketine SGK’lı çalışan olarak işe aldı.

Bu kişi de Azerbaycan’daki bir banka müdürü aracılığıyla Azerbaycanlı diplomatlara ulaştı ve kendisini SGK’da çalışan kamu görevlisi olarak tanıttı.

Bu şekilde ilk olarak Azerbaycanlı diplomatın güvenini kazandı ve yüksek karlı fon üzerinden kazanç teklif etti. Daha sonra Gayrettepe’deki bir kafede diplomattan bir miktar parayı elden teslim aldı. Ardından telefonuna bir uygulama yükledi ve bu uygulama üzerinden parasını takip edebileceğini söyledi.

Birkaç ay sonra Azerbaycanlı diplomat cuzi bir miktar kar marjı denilerek geri ödeme yapıldı. Azerbaycanlı diplomat da bu parayı aldıktan sonra tanıdıklarını da sisteme dahil etti. Böylece iki Azerbaycanlı diplomat daha kapana girdi.

Diplomatlar farklı zamanlarda toplamda yaklaşık 350 bin doları bu kişiye teslim etti. Ama vadedilen sürede diplomatlara herhangi bir ödeme yapılmadı. Hesaplar kısa bir süre sonra sıfırlandı, telefonları da açan olmadı.

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Üç Azerbaycanlı diplomatın dosyası birleştirildi. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan beş yılda yedi buçuk yıla kadar hapis sitemiyle haklarında dava açıldı.