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66 milyon yıllık gizem çözüldü!

66 milyon yıllık gizem çözüldü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Ağustos 2024 - 15:09

Bilim insanların yaptığı bir araştırma 66 milyon yıllık gizemin çözülmesini sağladı. Söz konusu araştırma sonucu dünya tarihine yeni bir bakış açısı getirebilir.

Dinozorları yok eden dev meteorla ilgili büyük gizem çözüldü. Yapılan bir araştırmada meteorun Jüpiter’in ötesinden geldiği ortaya kondu.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce Dünya’ya çarpan bir meteor dinazorlar ile birlikte Dünya’daki yaşamın büyük bir kısmının yok olmasına neden oldu. Bilim insanları dev göktaşının nedenden geldiği sorusuna yanıt buldu.

Science dergisinde yayımlanan çalışmada, bilim insanları asteroitin güneş sistemimizin en uzak köşelerinden, Jüpiter’in ötesinden geldiğini ortaya koydu.

CHICXULUB BİR KUYRUKLU YILDIZ DEĞİLDİ

Analizler, çarpma zamanı ile aynı döneme ait örneklerdeki rutenyum izotoplarının büyük ölçüde benzer olduğunu gösterdi. Bu bulgu, Chicxulub çarpıcısının – yani Dünya’ya çarpan asteroitin – karbonlu kondrit olarak bilinen nadir bir meteorit türünden geldiğini işaret ediyor. Bu da asteroitin uzak bir bölgede, güneş sistemimizin dışındaki soğuk ve karanlık alanlarda oluştuğunu düşündürüyor.

Önceki teoriler, asteroitin bir kuyruklu yıldız olabileceğini öne sürse de bu yeni çalışma, onun aslında Jüpiter’in ötesindeki bir C-tipi asteroit olduğunu doğruladı. Bilim insanları, bu keşfin Dünya’ya uzaydan gelen nesneleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını ve gezegenimizin tarihine dair yeni bilgiler sunacağını belirtiyor.

DÜNYA TARİHİNE YENİ BİR BAKIŞ GETİREBİLİR

Bu buluş, sadece dinozorların yok oluşunun ardındaki gizemi aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Dünya’nın geçmişinde yaşanan diğer kozmik olayları da anlamamıza ışık tutuyor. Bilim insanları, bu yeni bilgi sayesinde Dünya’ya çarpan diğer nesneler hakkında da daha derinlemesine araştırmalar yapmayı planlıyor. Bu, belki de gelecekte Dünya’yı tehdit edebilecek benzer olaylara karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlayabilir.

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