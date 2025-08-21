Yoga Paylaşımına Gelen Yoruma Pınar Altuğ’dan Sert Yanıt!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan “Çocuklar Duymasın” ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı yoga paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Dizide “Meltem” karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, 2009 yılında ise kızları Su’yu kucağına almıştı. 17 yıllık mutlu evliliğini sürdüren Altuğ, hem ailesi hem de kariyerindeki istikrarıyla dikkat çekiyor.

50 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle hayranlarının ilgisini çeken Pınar Altuğ, tatilinde de sporu aksatmıyor. Sağlıklı yaşamı hayatının merkezine koyan ünlü isim, yoga hocasıyla birlikte yaptığı akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde sergileyerek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan paylaşım, takipçilerinden farklı yorumlar aldı.

Birçok hayranı, “Gençlik iksiri sende”, “Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun” ve “Hâlâ 30’lu yaşlarda gibisin” gibi yorumlarla oyuncuya övgüler yağdırdı. Ancak bazı takipçiler yoga hareketlerinde hocasıyla temas halinde olmasını eleştirerek, “Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar yakın temas?” ve “Yağmur Bey bu duruma ne diyor?” gibi yorumlarda bulundu.

Eleştiriler arasında en çok dikkat çekeni ise bir takipçisinin, “Bayan yogacılar yok muydu?” sorusu oldu. Bu yoruma sessiz kalmayan Pınar Altuğ, sert bir çıkış yaptı. Oyuncu, “Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse halleniyor musunuz?” cevabıyla eleştirilere karşılık verdi.

Bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri arasında hararetli tartışmalar yaşandı. Bazı kullanıcılar Altuğ’un cevabını desteklerken, bazıları da bu tür paylaşımların gereksiz olduğunu savundu.

Pınar Altuğ ise yıllardır sosyal medyada maruz kaldığı eleştirilere rağmen güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. Oyuncu, sık sık paylaşımlarıyla hem sağlıklı yaşamı hem de ailesiyle olan mutlu birlikteliğini takipçileriyle paylaşarak örnek bir profil çiziyor.