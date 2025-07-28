Serdar Ortaç’tan Tarkan’a canlı yayında küfür itirafı

Ünlü pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç, YouTube’da yayınlanan “Pembe Yalanlar” adlı programa konuk oldu. Orkun Işıtmak’ın sunduğu programda yalan makinesine bağlanan Ortaç, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Program boyunca sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Ortaç, özellikle ünlü sanatçı Tarkan’la ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu.

Serdar Ortaç, bir dönem MS hastalığıyla mücadele ettiğini ve bu zorlu süreçte Tarkan’ın kendisini arayarak destek verdiğini söyledi. Ancak daha sonra bir canlı yayında, alkolün etkisi altında Tarkan hakkında küfürlü ifadeler kullandığını belirtti. Ortaç, “Tarkan bana o dönem çok destek olmuştu. Arayıp geçmiş olsun demişti, ilgilenmişti. Ama ben bir yayında sarhoştum, sürekli Tarkan adı geçince sinirlendim ve ağzımdan kötü sözler çıktı. Şimdi çok pişmanım. İlk gördüğüm yerde ondan özür dileyeceğim.” diyerek kamuoyuna açık bir özür mesajı verdi.

Yalnızca bu açıklamalarıyla değil, özel hayatına dair diğer çarpıcı itiraflarıyla da dikkat çeken Ortaç, yıllardır mücadele ettiği kumar bağımlılığından da söz etti. Yalan makinesi testinde “Kumar oynar mısın?” sorusuna net bir şekilde “Evet” yanıtını veren Ortaç, makinenin “yalan” sinyali vermesi üzerine “%100 oynuyorum, yalan değil. Bütün paramı kumarda kaybettim.” ifadelerini kullandı. Sanatçı, kazandığı tüm serveti kumarda harcadığını ve bu durumun hem maddi hem de manevi olarak hayatını alt üst ettiğini dile getirdi.

Serdar Ortaç’ın bu içten açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Tarkan’a yönelik yaptığı küfürlü sözler nedeniyle duyduğu pişmanlığı dile getirmesi, hayranları tarafından samimi bir çıkış olarak değerlendirildi. Aynı zamanda kumar bağımlılığına karşı verdiği mücadele, toplumda bu sorunla boğuşan birçok kişiye örnek olabilecek nitelikte yorumlandı.