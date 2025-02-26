ÇAĞLA ŞIKEL’İN SIR GİBİ SAKLADIĞI SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel, uzun süredir magazin gündeminden uzak tuttuğu özel hayatıyla yeniden gündeme bomba gibi düştü. Güzel sunucunun, kendisinden 15 yaş küçük bir isimle aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada hızla yayılırken, çiftin birlikte görüntülenmesi ise dedikoduları doğrular nitelikteydi.

YENİ AŞK GİZEMİNİ KORUYORDU

Uzun zamandır özel hayatıyla ilgili sorulara net yanıt vermekten kaçınan Çağla Şıkel’in, genç bir sevgilisi olduğu iddiaları magazin dünyasında uzun süredir konuşuluyordu. Şıkel, önceki gün İstanbul’un popüler bir mekânında sevgilisi olduğu öne sürülen genç isimle görüntülendi.

KAMERALARA YAKALANDILAR!

Çağla Şıkel’in, kimliğini ve ilişkisini titizlikle gizlediği sevgilisiyle samimi görüntüleri objektiflere takıldı. Çift, görüntülendiklerini fark edince mekândan hızla ayrılmaya çalıştı ancak bu kaçış çabası başarılı olmadı. Böylece ünlü sunucunun yeni ilişkisi ilk kez net bir şekilde ortaya çıktı.

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ!

Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi arasındaki 15 yaş farkı da magazin gündeminde büyük yankı buldu. Sosyal medya kullanıcıları yaş farkıyla ilgili farklı yorumlarda bulunurken, bir kesim Çağla Şıkel’i destekleyerek “Aşkın yaşı yoktur,” yorumları yaptı. Diğer bir kesim ise ünlü sunucunun bu ilişkisini şaşkınlıkla karşıladı.

İLİŞKİYİ HALA AÇIKLAMADI

Çağla Şıkel, yeni ilişkisinin görüntülenmesine rağmen henüz basına resmi bir açıklamada bulunmadı. Ünlü sunucunun yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, çiftin bir süredir mutlu bir ilişki yaşadığı ve birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak istediği belirtildi.

YENİ SEVGİLİNİN KİMLİĞİ MERAK EDİLİYOR

Şu ana kadar Çağla Şıkel’in birlikte görüntülendiği genç sevgilinin kim olduğuna dair net bir bilgi verilmedi. Sosyal medya kullanıcıları, genç sevgilinin kim olduğunu araştırmaya başlarken, magazin dünyası da bu gizemli ismin kimliğinin açıklanmasını bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Çağla Şıkel’in konu hakkında yapacağı açıklama ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net