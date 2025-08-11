  1. Haberler
  Yeliz Yeşilmen'den Yurt Dışı Tatili İtirafı

Yeliz Yeşilmen’den Yurt Dışı Tatili İtirafı

Ünlü oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, Amerika’da geçirdiği yurt dışı tatilinden memnun kalmadığını açık bir dille ifade etti. Bodrum’da objektiflere yakalanan Yeşilmen, tatil sürecinde yaşadığı zorlukları ve beklentilerinin karşılanmadığını anlatarak Türkiye’nin değerini bir kez daha anladığını vurguladı.

Yeşilmen, tatil sırasında en lüks ve en pahalı otellerde dahi beklemediği durumlarla karşılaştığını söyledi. Ünlü isim, “Biz aç kaldık. Onu bırak, kendi bavulumuzu kendimiz taşıdık. En lüks, en pahalı otellerde bile bavul taşıdık. Sıra bekledik. Kabus gibiydi” diyerek yaşadığı olumsuzlukları dile getirdi.

Amerika tatilinden memnun kalmadığını belirten Yeşilmen, Türkiye’deki misafirperverlik ve hizmet kalitesinin dünyada eşi benzeri olmadığını da sözlerine ekledi. “Ülkemizin kıymetini bilelim” diyen ünlü oyuncu, yurt dışı tatilinin ardından Türkiye’nin turizmdeki konforunu ve kaliteli hizmet anlayışını daha iyi fark ettiğini ifade etti.

Yeliz Yeşilmen’in bu açıklamaları, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, ünlü isme hak verirken bazıları da kendi yurt dışı tatili deneyimlerini paylaşarak benzer sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

