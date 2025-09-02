Yasemin ve İzzet Özilhan Boşanıyor mu? Ece Erken Açıkladı

Ünlü iş insanı İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan hakkında magazin gündemini sarsan iddialar ortaya çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programının sunucusu Ece Erken, çifte yakın kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini öne sürdü.

Çiftin evliliği, 2011 yılında yapılan görkemli bir düğünle başlamıştı. Yasemin ve İzzet Özilhan’ın evliliğinden iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak magazin gündeminde son dönemde çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar dolaşmaya başladı. Özellikle İzzet Özilhan’ın sosyal medya hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan’ın eşine ait bazı fotoğrafları silmesi, boşanma iddialarını güçlendirdi.

Yasemin Özilhan, oyunculuk kariyerini 2011 yılında sonlandırarak ailesine odaklanmıştı. Ancak 2019 yılında “Mucize Doktor” dizisinde konuk oyuncu olarak kısa süreli ekranlara geri döndü. Özilhan çiftinin tanışma hikayesi ise romantik bir dizi sahnesini andırıyor: İzzet Özilhan, Moskova’da yaşarken Yasemin’in dizisini televizyonunda izlemiş ve onu beğenmiş. Daha sonra hastanede karşılaşmalarıyla tanışma süreci başlamış.

Ece Erken, programında Özilhan çiftine henüz ulaşılamadığını belirtirken, verdiği bilginin güvenilir kaynaklardan geldiğini vurguladı. Çiftin yakın çevresi ve sosyal medya hareketleri, magazin dünyasında boşanma iddialarının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

Özilhan çiftinin evliliklerindeki gelişmeler ve olası boşanma süreci, önümüzdeki günlerde magazin gündeminde dikkatle takip edilecek.