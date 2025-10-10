Yasemin Ergene’den Yeni Aşk Bombası: Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile Kalbi Yeniden Açıldı

Magazin dünyası son günlerde eski evlilikler ve yeni aşklar üzerine yoğunlaşmışken, bir dönemin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene’nin adı yeniden gündeme geldi. “Doktorlar” dizisinde canlandırdığı “Doktor Ela” karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınan Ergene, 3 Eylül 2025 tarihinde iş insanı İzzet Özilhan ile olan 14 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Boşanma süreci oldukça sessiz gerçekleşti ve çift sosyal medyada herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak magazin kulislerinden sızan bilgiler, Ergene’nin kalbini ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran’a kaptırdığını öne sürüyor. İddialara göre, çift şimdiden yakın çevresi tarafından tanınmış ve sosyal medya takipçileri tarafından merakla gözlemleniyor. Yasemin Ergene’nin boşanmasının hemen ardından gündeme gelen bu aşk, özellikle “Doktorlar” dizisi ile ilgili tesadüfi bağlantısıyla dikkat çekiyor. Zira dizide Ergene’nin canlandırdığı karakter, bir cerrahın kızını konu alıyordu; şimdi gerçek hayatta da benzer bir mesleğe ilgi duyan biriyle adı anılıyor.

Dizinin ardından kariyerine pek çok projede devam eden Ergene, özel hayatında sakin ve temkinli bir duruş sergiledi. Ancak boşanmanın ardından magazin kulislerinde konuşulan bu yeni ilişki, takipçilerini hem heyecanlandırdı hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çiftin birlikte sosyal medyada poz verip vermeyeceği ise şimdilik merak konusu.

Öte yandan, Yasemin Ergene’nin bu yeni aşkının, kariyerinde kazandığı deneyim ve olgunlukla birleşerek özel hayatında daha dengeli bir döneme işaret ettiği yorumları yapılıyor. Yakın çevresine göre Ergene, geçmiş evliliğinden edindiği tecrübeleri göz önünde bulundurarak yeni ilişkisinde daha temkinli adımlar atıyor.

Yasemin Ergene’nin boşanma sonrası yaşamına dair merak edilen detaylar ve Prof. Dr. Karaca Başaran ile yaşanan aşk iddiaları, önümüzdeki günlerde magazin gündeminin ana maddelerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.