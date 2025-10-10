Fatoş Altınbaş, Burak Kaya ile İlk Kez Sosyal Medyada Görüntülendi

Eski siyasetçi Emir Sarıgül ile 2019 yılında boşanan Fatoş Altınbaş, özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Uzun süredir magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği Altınbaş, iş insanı Burak Kaya ile yaşadığı aşkı sosyal medyadan ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Altınbaş ve Kaya, geçtiğimiz hafta sonu Londra’da tatil yaparak birlikte keyifli zaman geçirdi. Çiftin tatilde çekilen pozları, Instagram hesabından yapılan paylaşımla takipçilerle buluştu. Bu paylaşım, Fatoş Altınbaş’ın kalbini yeni bir aşka açtığını ve ilişkisini artık gözlerden uzak tutmayı bırakıp sosyal medya aracılığıyla duyurduğunu gösterdi.

Fatoş Altınbaş, Emir Sarıgül ile evlilik hayatı boyunca özel yaşamını gözlerden uzak yaşamıştı. Boşanmasının ardından uzun bir süre yalnız kalan Altınbaş, 2021 yılında Burak Kaya ile tanıştı ve ilişkilerini özel hayatlarında sürdürmeye başladı. Ancak bu kez sosyal medya paylaşımıyla aşkını gözler önüne sermesi, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Altınbaş’ın eski eşi Emir Sarıgül’ün özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sarıgül’ün evliyken şarkıcı Sibel Can ile aşk yaşadığı ve Fransa’da gizlice evlendiği iddiaları daha önce gündeme gelmiş, ancak taraflarca yalanlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Fransa tatilinden dönüşte Nice Havaalanı’nda objektiflere yansıyan çift, son olarak İstanbul’da bir restoranda yemek yerken görüntülenmişti.

Fatoş Altınbaş’ın Burak Kaya ile sosyal medyada paylaştığı ilk poz, çiftin mutluluğunu gözler önüne sererken, takipçilerin büyük ilgisini çekti. Paylaşım, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Çiftin gelecekteki planları ve ilişkilerini nasıl sürdürecekleri merak konusu oldu.

Altınbaş, sosyal medyada aşkını paylaşarak hem takipçilerini hem de magazin dünyasını heyecanlandırdı. Bu adım, özel hayatını artık daha açık ve samimi bir şekilde yaşamak istediğinin sinyallerini verdi. Ayrıca Fatoş Altınbaş’ın paylaşımı, yeni bir dönemin başladığını ve ilişkisini artık gizlemeyi düşünmediğini ortaya koydu.

Çiftin birlikteki pozları, sosyal medyada hızla yayılırken, magazin haberleri ve takipçilerin yorumlarıyla gündemdeki yerini sağlamlaştırdı. Fatoş Altınbaş ve Burak Kaya’nın aşkı, hem takipçiler hem de magazin camiası tarafından merakla izlenmeye devam ediyor.