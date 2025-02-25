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BURAK ÇELİK BABA OLUYOR! MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncu Burak Çelik, eşi Ece Bayrak ile birlikte ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu.

KARADAĞ’DA EVLENMİŞLERDİ

Şu sıralar Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan Burak Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Ece Bayrak ile 2 ay önce Karadağ’da dünyaevine girmişti. Çift, düğün sonrası mutluluklarını paylaşarak, sosyal medyada “Mutlu son” notuyla evlilik fotoğraflarını yayınlamıştı.

MÜJDELİ HABERİ FİLM GİBİ DUYURDU

Evliliklerinin tadını çıkaran ünlü çift, kısa bir süre sonra bebek beklediklerini açıkladı. Burak Çelik, çekilen kısa filmde kendisine ulaştırılan bir zarfı açarak eşinin hamile olduğunu öğrendiği anları paylaştı.

Çelik’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, ünlü isimlerden de tebrik mesajları yağdı.

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ

Ünlü oyuncunun hayranları, bu güzel haberi büyük bir heyecanla karşıladı ve paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Çelik ve Bayrak çiftinin bebek heyecanı, magazin dünyasında da yankı uyandırdı.

📌 Sizce ünlü çiftin bebekleri kız mı, erkek mi olacak?

Kaynak: www.ensonhaber.com

BURAK ÇELİK BABA OLUYOR! MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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