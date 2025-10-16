Yabancı Damat’ın “Memik Dede”si Arif Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasına pek çok unutulmaz rol kazandıran Güzelbeyoğlu, özellikle “Yabancı Damat” dizisindeki “Memik Dede” karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Cenaze töreni ve defin programıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90’ıncı yaş gününü kutlamıştı.

Sanat Hayatı ve Kariyeri

11 Eylül 1935’te Gaziantep’te dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak tanınıyor. Hem mimar, hem müzisyen, hem oyuncu hem de bürokrat olarak uzun yıllar boyunca farklı alanlarda kariyerini sürdüren Güzelbeyoğlu, sanat hayatına Gaziantep Lisesi’ndeyken amatör olarak sahne aldığı Molière’in Hastalık Hastası adlı oyundaki başrol ile adım attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamlayan Güzelbeyoğlu, Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı. İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptıktan sonra tiyatro dünyasına adım attı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda sahneye çıkan usta oyuncu, Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini üstlendi. Ayrıca Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer aldı ve tiyatronun ilk beş yılında tüm oyunların müziklerini hazırladı.

Televizyon ve Sinema Dünyasında Unutulmaz Roller

Arif Güzelbeyoğlu, televizyon ve sinema dünyasında da iz bırakan projelere imza attı. “İkinci Bahar” dizisinde Zülfikar Ağa karakterini canlandıran Güzelbeyoğlu, “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede rolüyle geniş kitlelerce sevildi. Bunun yanı sıra “Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi popüler yapımlarda da rol aldı.

Bürokratik Kariyeri ve Hayatının Diğer Yönleri

Sanat hayatının yanı sıra bürokratik kariyerini de başarıyla sürdüren Arif Güzelbeyoğlu, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 30 yıl boyunca mimar olarak çalıştı. Daha sonra Beşiktaş Belediyesi’nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve emekli oldu.

Sanat, müzik ve mimarlık gibi pek çok alanda iz bırakmış olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, ardında hem değerli eserler hem de sevenleri tarafından unutulmayacak bir miras bıraktı.

Hafızalarda Kalan İzler

“Yabancı Damat” dizisindeki sevecen ve bilge karakteri Memik Dede, Arif Güzelbeyoğlu’nun oyunculuk kariyerinin en çok hatırlanan simgelerinden biri oldu. Sanat camiası ve izleyiciler, usta oyuncunun vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı ve tören detayları henüz açıklanmadı. Sanatseverler ve sevenleri, usta ismi anmak için sosyal medyada ve televizyon ekranlarında paylaşımlar yapıyor