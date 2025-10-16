GÜZİDE DURAN’DAN BOŞANMA VE AŞK AÇIKLAMASI!

Ünlü manken Güzide Duran, uzun süredir gündemde olan özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Brands & More tarafından Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen özel bir etkinliğe katılan Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile yaşadığı boşanma süreci ve Fikret Orman ile ilişkisine dair soruları yanıtladı.

BOŞANMA SÜRECİ VE TEMENNİLERİ

İki çocuğunun babası olan Adnan Aksoy’la evliliğini sonlandırma aşamasında olan Duran, bu konuda oldukça net konuştu. “Aslında bu özel günde bunları konuşmak pek doğru değil ama sizi kırmamak adına şöyle bir cevap vereyim: Benim tek temennim, tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımla sağlıklı, huzurlu bir yaşam. Başka bir isteğim yok. İnşallah olur en kısa zamanda” ifadelerini kullandı. Boşanma davasının 6 Ocak’ta görüleceğini dile getiren ünlü manken, sürecin bir an önce sonuçlanmasını umut ettiğini vurguladı.

FİKRET ORMAN İLE İLİŞKİSİ

Özel hayatına dair yöneltilen sorular arasında Fikret Orman ile ilişkisi de vardı. Duran, bu konuda açıklık getirdi: “Bu konulara girmeyelim şu an. Her şey yolunda, her şey çok güzel ilerliyor. Çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir şans. Mutluyum, çok mutluyum” dedi. Ünlü manken, ilişkisini pozitif ve değerli bulduğunu ifade ederken, özel hayatına dair detay vermekten kaçındı.

ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİSİ

Duran, çocuklarıyla ilgili soruya ise umutlu yanıt verdi: “İnşallah, çabalıyorum” diyerek, ebeveyn olarak sağlıklı bir iletişim sürdürmeye çalıştığını belirtti. Çocuklarıyla olan bağını korumak ve onları bu süreçten olumsuz etkilemeden ilerlemek, Duran’ın öncelikleri arasında yer alıyor.

Güzide Duran’ın açıklamaları, hem boşanma sürecine dair samimi yaklaşımı hem de yeni ilişkisiyle ilgili verdiği mesajlarla sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ünlü manken, özel hayatını gözler önüne sermese de, mutluluğunu ve huzur arayışını takipçileriyle paylaşmış oldu.