Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Wanda Nara bu sefer yine sınır tanımadı ve beyaz gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı. Göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara Instagram sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

1 17

Arjantin’de MasterChef programının sunuculuğunu üstlenen Wanda Nara’nın her paylaşımı olay oluyor.

2 17

Nara bu defa yine uslu durmadı ve beyaz gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açarak poz verdi.

3 17

Göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest eden ünlü ismin cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

4 17

Wanda Nara’ya takipçileri; ‘Esmer bomba’, ‘Çok güzel bir kadın’, ‘Çok güzelsin’ gibi yorumlar yaptılar.

5 17

İşte Wanda Nara’nın o pozları…

6 17

7 17

9 Aralık 1986’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.

8 17

Arjantin’de TV programlarına katılan Wanda Nara aynı zamanda mankenlik yapıyor, dizi ve filmlerde boy gösteriyordu.

9 17

2007 yılında bir defile sırasında o zamanlar Barcelona forması giyen Maxi Lopez ile yakınlaştı.

10 17

Wanda Nara ve Maxi Lopez 2008 yılında evlilik kararı aldılar. Maxi Lopez – Wanda Nara çiftinin birlikte üç çocukları oldu. Önce Brezilya’da, sonra da Rusya’da yaşadılar.

11 17

Birçok takım değiştiren Maxi Lopez 2012 yılında İtalyan takımı Sampdoria’ya kiralandı. O dönem 19 yaşında olan Icardi de Sampdoria forması giyiyordu üç Arjantinli Maxi Lopez, Wanda Nara ve Icardi görüşmeye başladı.

12 17

2013 yılında Maxi Lopez ve Wanda Nara çifti boşanma kararı aldı. İkili birbirlerini ihanetle suçladı.

13 17

Basın Icardi ile Wanda Nara’nın yakınlaştığını yazıyordu. Bu hem İtalya’da hem de Arjantin’de şok etkisi yarattı.

14 17

2014 yılında Mauro Icardi ve Wanda Nara evlilik kararı aldı.

15 17

Zaman içerisinde Icardi, Wanda Nara’nın kendisi yerine karar almasından memnun olduğunu söyledi.

16 17