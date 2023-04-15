Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı
10 views
15 Nisan 2023 - 23:16

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Wanda Nara bu sefer yine sınır tanımadı ve beyaz gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı. Göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 1

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara Instagram sayfası üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

117

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 2

Arjantin’de MasterChef programının sunuculuğunu üstlenen Wanda Nara’nın her paylaşımı olay oluyor.

217

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 3

Nara bu defa yine uslu durmadı ve beyaz gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açarak poz verdi.

317

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 4

Göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest eden ünlü ismin cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

417

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 5

Wanda Nara’ya takipçileri; ‘Esmer bomba’, ‘Çok güzel bir kadın’, ‘Çok güzelsin’ gibi yorumlar yaptılar.

517

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 6

İşte Wanda Nara’nın o pozları…

617

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 7
717

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 8

9 Aralık 1986’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.

817

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 9

Arjantin’de TV programlarına katılan Wanda Nara aynı zamanda mankenlik yapıyor, dizi ve filmlerde boy gösteriyordu.

917

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 10

2007 yılında bir defile sırasında o zamanlar Barcelona forması giyen Maxi Lopez ile yakınlaştı.

1017

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 11

Wanda Nara ve Maxi Lopez 2008 yılında evlilik kararı aldılar. Maxi Lopez – Wanda Nara çiftinin birlikte üç çocukları oldu. Önce Brezilya’da, sonra da Rusya’da yaşadılar.

1117

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 12

Birçok takım değiştiren Maxi Lopez 2012 yılında İtalyan takımı Sampdoria’ya kiralandı. O dönem 19 yaşında olan Icardi de Sampdoria forması giyiyordu üç Arjantinli Maxi Lopez, Wanda Nara ve Icardi görüşmeye başladı.

1217

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 13

2013 yılında Maxi Lopez ve Wanda Nara çifti boşanma kararı aldı. İkili birbirlerini ihanetle suçladı.

1317

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 14

Basın Icardi ile Wanda Nara’nın yakınlaştığını yazıyordu. Bu hem İtalya’da hem de Arjantin’de şok etkisi yarattı.

 

1417

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 15

2014 yılında Mauro Icardi ve Wanda Nara evlilik kararı aldı.

1517

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 16

Zaman içerisinde Icardi, Wanda Nara’nın kendisi yerine karar almasından memnun olduğunu söyledi.

1617

Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı - Sayfa 17

İlk başta küçük imaj hakları sözleşmesinde Wanda Nara’ya vekalet veren Icardi, daha sonra eşini menajeri yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildiMert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşinin suç örgütü lideri olduğu ortaya çıktıÜnlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşinin suç örgütü lideri olduğu ortaya çıktı
Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama…Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama…
Hande Sarıoğlu, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı…Hande Sarıoğlu, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı…
Parapsikoloji ve Psikanalitik GüçlerParapsikoloji ve Psikanalitik Güçler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Wanda Nara gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’u evli bir yönetmenle mi aldattı? Magazin kulisleri çalkalanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mert Yazıcıoğlu en yakın arkadaşını tek kalemde sildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’a büyük şok! Eşinin suç örgütü lideri olduğu ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gündem yaratacak iki farklı anket sonucu! Cumhur İttifakı önde ama…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Sarıoğlu, ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla kendinden geçti! Mauro Icardi kayıtsız kalmadı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Parapsikoloji ve Psikanalitik Güçler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
gençler Muharrem İnce’ye ders verdiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT’ten FETÖ’ye büyük darbe: Mehmet Cintosun yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Op. Dr. Erman ÇEKİÇ yazdı: Her kamburluk hastalık mıdır?
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !