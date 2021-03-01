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Uyuşturucu Kuyruğu !

Uyuşturucu Kuyruğu !
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27 Eylül 2021 - 15:38

Beyoğlu’nda gündüz vakti sokak ortasında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarından alışveriş yapmak isteyen onlarca kişi uzunca kuyruk oluşturdu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu’nda uyuşturucu tacirlerinin sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

UYUŞTURUCU KUYRUĞU KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu oluşturduğu ve ardından para ve uyuşturucu alışverişi yaptıkları görülüyor.

60 AYRI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak’ta bulunan müstakil 4 daireye yapıldı.

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpekleri yardımıyla adresler didik didik arandı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan operasyon düzenlenen diğer

İller Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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